«Арсенал» повторил достижение «Манчестер Сити» 87-летней давности

«Арсенал» одержал крупную победу над «Вест Хэмом» в матче Премьер-лиги (5:2).

Все семь голов в поединке были забиты до перерыва. В составе «канониров» отличились Габриэль дос Сантос, Леандро Троссар, Мартин Эдегор, Кай Хаверц и Букайо Сака.

Это уже пятый случай с начала 2024 года, когда «Арсеналу» удалось забить пять или более голов в выездной встрече любого турнира. Согласно данным Opta, подобное не удавалось ни одной команде высшего английского дивизиона с далёкого 1937 года – тогда преуспел «Манчестер Сити». Первым же этого добился «Сандерленд» образца 1892 года.

4 декабря коллективу Микеля Артеты предстоит сыграть на своём поле с «Манчестер Юнайтед».