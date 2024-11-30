«Арсенал» победил, забив 5 мячей «Вест Хэму» ещё в первом тайме

«Вест Хэм» и «Арсенал» провели один из самых результативных таймов в истории Премьер-лиги, и вторая половина превратилась в формальность.

На 10-й минуте угловой с правого фланга исполнил Букайо Сака, Габриэль дос Сантос устремился на ближний угол вратарской и головой подрезал мяч в дальний угол - 0:1. Сака обыгрался с Мартином Эдегором, получил обратный пас в штрафной и покатил на дальнюю штангу, а Леандро Троссар с четырех метров послал мяч в сетку - 0:2. Эдегор с пенальти пробил низом в правый от себя угол впритирку со штангой, вратарь угадал направление удара, но выручить не сумел - 0:3. Троссар со своей половины исполнил заброс на ход Каю Хаверцу, защитник неудачным подкатом освободил дорогу Каю, который без проблем реализовал выход один на один с голкипером - 0:4. Карлос Солер из центральной зоны исполнил классный проникающий пас в штрафную, а Аарон Уан-Биссака, опередив Троссара, в касание направил мяч в ближний угол - 1:4. Шикарный штрафной удался Эмерсону Палмиери - с левой поверх «стенки» в ближний угол с рикошетом от перекладины - 2:4. Снова пенальти, Сака пробил в левый от себя угол, голкипер даже зацепил мяч, но спасти не сумел - 2:5.

«Молотобойцы» идут на 14-м месте, «канониры» идут вторыми.