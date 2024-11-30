Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» победил, забив 5 мячей «Вест Хэму» ещё в первом тайме

30 Ноября 2024 • 22:28 Комментировать
Вест Хэм
2:5
Арсенал

«Вест Хэм» и «Арсенал» провели один из самых результативных таймов в истории Премьер-лиги, и вторая половина превратилась в формальность.

На 10-й минуте угловой с правого фланга исполнил Букайо Сака, Габриэль дос Сантос устремился на ближний угол вратарской и головой подрезал мяч в дальний угол - 0:1. Сака обыгрался с Мартином Эдегором, получил обратный пас в штрафной и покатил на дальнюю штангу, а Леандро Троссар с четырех метров послал мяч в сетку - 0:2. Эдегор с пенальти пробил низом в правый от себя угол впритирку со штангой, вратарь угадал направление удара, но выручить не сумел - 0:3. Троссар со своей половины исполнил заброс на ход Каю Хаверцу, защитник неудачным подкатом освободил дорогу Каю, который без проблем реализовал выход один на один с голкипером - 0:4. Карлос Солер из центральной зоны исполнил классный проникающий пас в штрафную, а Аарон Уан-Биссака, опередив Троссара, в касание направил мяч в ближний угол - 1:4. Шикарный штрафной удался Эмерсону Палмиери - с левой поверх «стенки» в ближний угол с рикошетом от перекладины - 2:4. Снова пенальти, Сака пробил в левый от себя угол, голкипер даже зацепил мяч, но спасти не сумел - 2:5.

«Молотобойцы» идут на 14-м месте, «канониры» идут вторыми.

Протокол игры  
Вест Хэм2:5Арсенал
  10'Габриэль дос Сантос (0:1)
  27'Троссар Леандро (0:2)
  34'Эдегор Мартин (0:3)
  36'Хаверц Кай (0:4)
(1:4) Уан-Биссака Аарон38'  
(2:4) Эмерсон Палмиери40'  
  45'Сака Букайо (2:5)
Фабьянски Лукаш  45'Уан-Биссака АаронТодибо Жан-КлерКилман МаксЭмерсон Палмиери  42' 65' (Цоуфал Владимир ( 65') Соучек ТомашПакета Лукас 78' (Ирвинг Энди ( 78') Боуэн ДжарродСолер Карлос 78' (Гидо Родригес ( 78') Саммервилл Крисенсио  45' 46' (Альварес Эдсон ( 46') Антонио Майкл 65' (Ингс Дэнни ( 65')
Запасные: Майерс ЭзраАреола АльфонсГильерме ЛуисСкарлз Оливер
Райя ДавидТимбер ЮрриенСалиба ВильямГабриэль дос Сантос 46' (Кивёр Якуб ( 46') Калафьори Риккардо 56' (Зинченко Александр ( 56') Эдегор Мартин 74' (Жезус Габриэль ( 74') Жоржиньо IIРайс ДекланСака Букайо  42' 74' (Стерлинг Рахим ( 74') Хаверц КайТроссар Леандро 85' (Нванери Итан ( 85')
Запасные: Тирни КиранНиколс ДжошМартинелли ГабриэлНето Мурара
30 ноября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон

Новости по матчу

Сегодня, 30 Ноября
23:37
Лопетеги: «Мы заслужили забить два гола, а пропустить пять – нет»
23:29
Артета высказался о форме Сака
23:20
Тимбер – о победе над «Вест Хэмом»: «Весёлый матч»
23:12
Артета дал комментарий после крупной победы «Арсенала» над «Вест Хэмом»
22:53
Сака находится в 10 ассистах от рекорда АПЛ – впереди 25 туров
22:36
«Арсенал» повторил достижение «Манчестер Сити» 87-летней давности
22:28
«Арсенал» победил, забив 5 мячей «Вест Хэму» ещё в первом тайме
21:45
Матч «Вест Хэм» – «Арсенал» стал лишь четвёртым в истории АПЛ с 7 забитыми голами в первом тайме
21:29
«Вест Хэм» и «Арсенал» забили семь голов за первый тайм
21:18
Только три игрока достигали показателя в 10 ассистов в АПЛ быстрее, чем Сака
21:11
Полная доминация: «Арсенал» забил «Вест Хэму» четыре гола за 25 минут
21:07
Троссар не забивал в АПЛ более двух месяцев
21:02
Сака оформил свой десятый ассист в 13 турах сезона АПЛ
20:45
Защитник Габриэль забил свой четвёртый гол в сезоне за «Арсенал»
20:00
«Вест Хэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:5
19:18
«Арсенал» назвал состав на дерби Лондона
02:19
Вест Хэм - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
29 Ноября
18:28
Артета дал комментарий о ситуации Парти
18:10
Ставка и прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал АПЛ — 30 ноября 2024
15:24
Бесплатный прогноз и ставка на Вест Хэм — Арсенал АПЛ — 30 ноября 2024
15:11
Артета ответил на вопрос о матче «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
15:06
Артета прокомментировал «невероятный» календарь «Арсенала»
11:18
Ставка и прогноз на точный счёт матча Вест Хэм – Арсенал АПЛ — 30 ноября 2024
27 Ноября
20:09
Сака: «Эдегор — невероятный игрок»
19:48
«Арсенал» хочет усилиться игроком «ПСЖ»
24 Ноября
22:42
Суперкомпьютер определил вероятность чемпионства «Ливерпуля» в АПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала» Директор «Ростов Арены» назвал сумму ущерба стадиону от Станковича Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» ​Беллингем прокомментировал промах Мбаппе К 86-й минуте ПСВ уступал 0:2, но выиграл - такого в Лиге чемпионов ещё не было Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о Салахе и Мбаппе Романцев прокомментировал решение Карпина по Дзюбе Модрич прокомментировал поражение «Реала» от «Ливерпуля» Боссы «Реала» предали тренера, у Зидана появилось неожиданное место работы, а Неймар вернётся в топ-клуб: в главных слухах недели
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом
Спортивные новости
«Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ СКА в гостях выиграл результативную перестрелку у «Амура» Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ «Автомобилист» справился с «Авангардом» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Лестер Лестер
4
1
1.80 4.00 3.70
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ньюкасл Ньюкасл
1
1
2.95 3.55 2.23
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ипсвич Ипсвич
1
0
1.54 4.40 5.20
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Борнмут Борнмут
2
4
2.65 3.90 2.30
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Арсенал Арсенал
2
5
5.40 4.60 1.50
Видео
01.12.24 в 16:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
1.54 4.20 5.40
Видео
01.12.24 в 16:30
Челси Челси
Астон Вилла Астон Вилла
1.81 4.10 3.70
Видео
01.12.24 в 16:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Фулхэм Фулхэм
1.47 4.70 5.60
Видео
01.12.24 в 19:00
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.34 3.85 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Ноября
23:37 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги: «Мы заслужили забить два гола, а пропустить пять – нет»
23:37 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Челси» могут обменяться звёздными игроками слухи
23:29 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о форме Сака
23:20 · Англия. Премьер-лига
Тимбер – о победе над «Вест Хэмом»: «Весёлый матч»
23:15 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин прокомментировал кризис «Манчестер Сити»
23:12 · Англия. Премьер-лига
Артета дал комментарий после крупной победы «Арсенала» над «Вест Хэмом»
22:53 · Англия. Премьер-лига
Сака находится в 10 ассистах от рекорда АПЛ – впереди 25 туров
22:52 · Англия. Премьер-лига
Сака – о голевых действиях: «Наибольшее удовольствие я получаю от побед»
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» повторил достижение «Манчестер Сити» 87-летней давности
22:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» победил, забив 5 мячей «Вест Хэму» ещё в первом тайме
21:51 · Англия. Премьер-лига
Слот лестно высказался о «Манчестер Сити»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Матч «Вест Хэм» – «Арсенал» стал лишь четвёртым в истории АПЛ с 7 забитыми голами в первом тайме
21:29 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» и «Арсенал» забили семь голов за первый тайм
21:18 · Англия. Премьер-лига
Только три игрока достигали показателя в 10 ассистов в АПЛ быстрее, чем Сака
21:11 · Англия. Премьер-лига
Полная доминация: «Арсенал» забил «Вест Хэму» четыре гола за 25 минут
21:07 · Англия. Премьер-лига
Троссар не забивал в АПЛ более двух месяцев
21:02 · Англия. Премьер-лига
Сака оформил свой десятый ассист в 13 турах сезона АПЛ
20:45 · Англия. Премьер-лига
Защитник Габриэль забил свой четвёртый гол в сезоне за «Арсенал»
20:36 · Англия. Премьер-лига
Клюйверт – о первом хет-трике с пенальти: «Войти в историю – это потрясающе»
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест», «Брентфорд» и «Борнмут» победили в своих матчах
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» едва не обыграл «Кристал Пэлас» без ударов по воротам
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:5
19:50 · Англия. Премьер-лига
Впервые в истории АПЛ забит хет-трик с пенальти
19:23 · Англия. Премьер-лига
Уэлбек – о возможном возвращении в «Манчестер Юнайтед»: «Это домыслы»
19:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал состав на дерби Лондона
Все новости