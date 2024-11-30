Слот лестно высказался о «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити».

«Интересно сыграть с «Манчестер Сити» в такой момент, когда многие подвергают их уровень сомнению, но я не один из них. Конечно, это не значит, что нужно игнорировать их недавние результаты, потому что они явно не соответствуют их стандартам, но у «Манчестер Сити» по-прежнему один из лучших тренеров в мире, если не лучший, огромное количество высококлассных игроков и опыт больших побед, а значит нельзя их списывать со счетов даже в трудное время», – цитирует голландского специалиста пресс-служба «Ливерпуля».