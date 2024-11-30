Матч «Вест Хэм» – «Арсенал» стал лишь четвёртым в истории АПЛ с 7 забитыми голами в первом тайме

Лондонские «Вест Хэм» и «Арсенал» выдали рекордно результативный за последние годы первый тайм.

«Канониры» забили четыре безответных мяча уже к 36-й минуте, на что «молотобойцы» ответили двумя своими голами в течение следующих четырёх минут. Незадолго до свистка на перерыв гости вернули себе преимущество в три гола – 5:2.

Как отмечает Opta, это лишь четвёртый случай в истории Английской премьер-лиги, когда команды забили друг другу семь голов только за первый тайм. В последний раз такое произошло в декабре 2012 года в поединке «Рединга» против «Манчестер Юнайтед» (3:4) – все голы тогда пришлись на первую половину.