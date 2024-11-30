«Вест Хэм» и «Арсенал» забили семь голов за первый тайм

Весело прошёл первый тайм лондонского матча между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» в рамках 13 тура АПЛ. Только лишь за половину матча коллективы забили друг другу семь голов, пять – усилиями игроков «канониров» и два – усилиями «молотобойцев».

Сначала «Арсенал» крупно вышел вперёд благодаря голам Габриэля дос Сантоса, Леандро Троссара, Мартина Эдегора (с пенальти) и Кая Хаверца. Однако к сороковой минуте «молотки» пару мячей отыграли – постарались Аарон Уан-Биссака и Эмерсон, искусно исполнивший штрафной удар.

Концовка тайма вновь подарила болельщикам «канониров» такой нужный гол. Лукаш Фабьянски нокаутировал Габриэля и «привёз» «Вест Хэму» ещё один пенальти, который реализовал Букайо Сака.

Текстовая трансляция матча «Вест Хэм» - «Арсенал» проходит на нашем портале. Счёт перед вторым таймом – 2:5.