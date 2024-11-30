Только три игрока достигали показателя в 10 ассистов в АПЛ быстрее, чем Сака

Вингер «Арсенала» Букайо Сака проводит исторический сезон с точки зрения темпа набора результативных передач в Премьер-лиге.

23-летний футболист отметился десятым ассистом в поединке 13-го тура против «Вест Хэма». Как отмечает Opta, только трём игрокам удавалось достичь этого показателя в одном розыгрыше АПЛ ещё быстрее: Месуту Осилу и Сеску Фабрегасу потребовалось всего 12 туров, а Гарри Кейну – 11.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая онлайн-трансляция встречи «Вест Хэм» – «Арсенал». Команды успели забить друг другу шесть голов – 2:4.

Сака уверенно лидирует в списке лучших ассистентов АПЛ-2024/25, опережая Мохамеда Салаха (6).