Полная доминация: «Арсенал» забил «Вест Хэму» четыре гола за 25 минут

В Лондоне вечером субботы «Вест Хэм» принимает «Арсенал» из северной части города. Всего полчаса потребовалось пушкарям на то, чтобы забить в ворота «молотобойцев» аж четыре гола.

Открыл счёт на десятой минуте Габриэль дос Сантос. Затем преимущество удвоил Леандро Троссар. С пенальти свой гол забил капитан «Арсенала» Мартин Эдегор, а после выход один на один реализовал Кай Хаверц.

Правда, к сороковой минуте «Вест Хэму» удалось разрыв сократить, один гол отыграл Аарон Уан-Биссака.

Текстовая трансляция матча «Вест Хэм» - «Арсенал» проходит на нашем портале. Счёт – 1:4 в пользу гостей.