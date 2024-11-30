Троссар не забивал в АПЛ более двух месяцев

Вечером субботы Леандро Троссар забил за «Арсенал» в рамках АПЛ. Он поразил ворота «Вест Хэма» в рамках первого тайма выездного матча «канониров».

Что любопытно, до 30 ноября Троссар не мог забить более двух месяцев в АПЛ. Последний его гол был 28 сентября, тогда «канониры» принимали «Лестер», обыграв «лис» со счётом 4:2 дома.

С тех пор Троссар забил два гола – один раз за сборную Бельгии, второй раз за «Арсенал» в Лиге чемпионов на текущей неделе.

По итогу первого получаса матча «Арсенал» громит «Вест Хэм» - 4:0. Напомним, год назад на этом же стадионе «канониры» разгромили «молотобойцев» со счётом 6:0.