Сака оформил свой десятый ассист в 13 турах сезона АПЛ

Вечером субботы лондонский «Арсенал» гостит у «Вест Хэма» в рамках дерби. К концу первого получаса матча «канониры» забили уже два гола в ворота «молотков». Сначала то сделал Габриэль дос Сантос с подачи с корнера, а после – Леандро Троссар.

Автором обеих голевых передач стал Букайо Сака. Таким образом, у англичанина за 13 прошедших туров АПЛ набралось уже 10 ассистов при четырёх забитых голах.

А если взять все официальные турниры, то в них у Саки шесть забитых голов и девять оформленных ассистов.

Текстовая трансляция матча «Вест Хэм» - «Арсенал» проходит на нашем портале. Впереди «канониры», 2:0.