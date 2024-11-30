Защитник Габриэль забил свой четвёртый гол в сезоне за «Арсенал»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Габриэль дос Сантос вывел «канониров» вперёд в матче с лондонским «Вест Хэмом». Случилось это в начале встречи в первую десятиминутку, заамкнув подачу с угла поля.

Таким образом, бразилец оформил уже четвёртый гол для себя в этом сезоне. Ранее он забивал ещё в сентябре «Тоттенхэму» и «Манчестер Сити».

Что любопытно, Габриэль и на текущей неделе отметился голом, но в Лиге чемпионов. На выезде он поразил ворота лиссабонского «Спортинга» (5:1).

Текстовая трансляция матча «Вест Хэм» - «Арсенал» доступна на нашем портале. Впереди «канониры», 1:0.