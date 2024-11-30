Клюйверт – о первом хет-трике с пенальти: «Войти в историю – это потрясающе»

Полузащитник «Борнмута» Джастин Клюйверт высказался о хет-трике с пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (4:2).

«Войти в историю – это всегда потрясающе, я очень доволен. Конечно, я всегда тренирую пенальти, в нашем составе есть прекрасный вратарь – Кепа, мы с ним экспериментируем на тренировках.

Куда я положу мяч? Положу в комнату дочери и буду ждать её в феврале.

Стрижка Керкеза? Да, я его подстриг на неделе, теперь он стал забивать голы. Теперь я подниму цену за свои услуги», – цитирует Клюйверта BBC.

Сегодняшняя победа позволила «Борнмуту» подняться на промежуточное 11-е место в турнирной таблице.