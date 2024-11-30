«Ноттингем Форест», «Брентфорд» и «Борнмут» победили в своих матчах

Чуть сдавший «Ноттингем Форест» вновь вернулся в борьбу за еврокубки после победы над «Ипсвичем» (1:0) в матче 13-го тура Премьер-лиги Англии. Ключевым моментом стал пенальти, который на 50-й минуте реализовал Крис Вуд.
«Брентфорд» пропустил первым от «Лестера», но ответил четырьмя голами - 4:1. Хет-трик в активе Кевина Шаде.
«Борнмут» был сильнее «Вулверхэмптона» (4:2), здесь три мяча забил Джастин Клюйверт (все с пенальти).
Протокол игры
|21'Буонанотте Факундо (0:1)
|(1:1) Висса Йоан25'
|(2:1) Шаде Кевин29'
|(3:1) Шаде Кевин45'
|(4:1) Шаде Кевин59'
Флеккен Марк•Ван дер Берг Сепп83' (Расмуссен Мадс (83') •Коллинз Натан•Пиннок Итан•Льюис-Поттер Кин• 63'Мбеумо Брайан•Норгор Кристиан70' (Родригеш Тьяго (70') •Йенсен Матиас42' (Янельт Витали (42') •Дамсгор Миккель70' (Ярмолюк Егор (70') •Висса Йоан•Шаде Кевин70' (Карвалью Фабиу (70')
Хермансен Мадс•Фас Ваут•Коуди Конор•Околи Меме35' (Вестергор Янник (35') •Джастин Джеймс• 82'Томас Люк•Ндиди Уилфред•Сумаре Бубакари64' (Скипп Оливер (64') •Буонанотте Факундо65' (Мавидиди Стефи (65') •Айю Джордан80' (Рид Бобби (80') •Варди Джейми64' (Дака Патсон (64')
30 ноября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
Протокол игры
|(1:0) Вуд Крис 50'
Селс Матц • Эйна Ола • Миленкович Никола • Мурильо Джейсон • Уильямс Неко 77' ( Морено Алекс ( 77') • Андерсон Эллиот 71' ( Домингес Николас ( 71') • Йейтс Райан • Силва Жота 78' ( Эланга Энтони ( 78') • Гиббс-Уайт Морган 43' 78' ( Родригес Фелипе II ( 78') • Хадсон-Одои Каллум 88' ( Соса Рамон ( 88') • Вуд Крис
Запасные: Тоффоло Харри • Авонийи Тайво • Уорд-Праус Джеймс • Мигель Карлос
Мурич Ариянет • Туанзебе Аксел 5' 79' ( Кларк Гарри ( 79') • О'Ши Дара • 30'Берджесс Кэмерон • Дэвис Лейф • Морси Сэм • Каюсте Йенс 51' 74' ( Тейлор Джек ( 74') • Хатчинсон Омари 79' ( Бродхед Нейтан ( 79') • Чаплин Конор 74' ( Бёрнс Уэс ( 74') • Шмодикс Сэмми 64' ( Кларк Джек ( 64') • Делап Лиам
Запасные: Уолтон Кристиан • Таунсед Конор • Луонго Массимо • Аль-Хамади Али
30 ноября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
Протокол игры
|3' Клюйверт Джастин (0:1)
|(1:1) Ларсен Йорген 5'
|8' Керкез Милош (1:2)
|18' Клюйверт Джастин (1:3)
|(2:3) Ларсен Йорген 69'
|74' Клюйверт Джастин (2:4)
Са Жозе • 73'Семеду Нелсон • 2'Лемина Марио • 76'Гомеш Тоти 64' ( Гуэдеш Гонсалу ( 64') • Аит-Нури Раян • Андре 82' ( Хи-Чан Хван ( 82') • Гомес Жоао • Беллегард Жан-Рикнер 64' ( Боргес Карлос ( 64') • Кунья Матеус • Гомес Родриго II 46' ( Доусон Крэйг ( 46' ) • 53'Ларсен Йорген 90'
Запасные: Буэно Сантьяго • Доэрти Мэтт • Дойл Томми • Сарабия Пабло • Джонстон Сэм
Аррисабалага Кепа • Смит Адам • Забарный Илья • 45'Сенеси Маркос 82' ( Хёйсен Дин ( 82') • Керкез Милош • Адамс Тайлер • Кристи Райан • Брукс Дэвид 64' ( Уттара Данго ( 64') • Клюйверт Джастин 77' ( Унал Энес ( 77') • Тавернер Маркус • Эванилсон 77' ( Биллинг Филип ( 77')
Запасные: Ben Winterburn • Траверс Марк • Хилл Джеймс • Кинси-Уэллингс Максвелл • Ааронс Макс
30 ноября. Стадион "Молинью".
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