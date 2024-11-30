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«Ноттингем Форест», «Брентфорд» и «Борнмут» победили в своих матчах

30 Ноября 2024 • 20:04 Комментировать
Брентфорд
4:1
Лестер
окончен

Чуть сдавший «Ноттингем Форест» вновь вернулся в борьбу за еврокубки после победы над «Ипсвичем» (1:0) в матче 13-го тура Премьер-лиги Англии. Ключевым моментом стал пенальти, который на 50-й минуте реализовал Крис Вуд.

«Брентфорд» пропустил первым от «Лестера», но ответил четырьмя голами - 4:1. Хет-трик в активе Кевина Шаде.

«Борнмут» был сильнее «Вулверхэмптона» (4:2), здесь три мяча забил Джастин Клюйверт (все с пенальти).

Протокол игры  
Брентфорд4:1Лестер
  21'Буонанотте Факундо (0:1)
(1:1) Висса Йоан25'  
(2:1) Шаде Кевин29'  
(3:1) Шаде Кевин45'  
(4:1) Шаде Кевин59'  
Флеккен МаркВан дер Берг Сепп 83' (Расмуссен Мадс ( 83') Коллинз НатанПиннок ИтанЛьюис-Поттер Кин  63'Мбеумо БрайанНоргор Кристиан 70' (Родригеш Тьяго ( 70') Йенсен Матиас 42' (Янельт Витали ( 42') Дамсгор Миккель 70' (Ярмолюк Егор ( 70') Висса ЙоанШаде Кевин 70' (Карвалью Фабиу ( 70')
Запасные: Ми БенКонак Юнус ЭмреМегома ДжейденВальдимарссон Хакон-Рабн
Хермансен МадсФас ВаутКоуди КонорОколи Меме 35' (Вестергор Янник ( 35') Джастин Джеймс  82'Томас ЛюкНдиди УилфредСумаре Бубакари 64' (Скипп Оливер ( 64') Буонанотте Факундо 65' (Мавидиди Стефи ( 65') Айю Джордан 80' (Рид Бобби ( 80') Варди Джейми 64' (Дака Патсон ( 64')
Запасные: Эль-Ханнус БилальЧодури ХамзаКристиансен ВикторУорд Дэнни II
30 ноября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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Протокол игры 
Ноттингем Форест1:0Ипсвич
(1:0) Вуд Крис 50'  
Селс Матц  Эйна Ола  Миленкович Никола  Мурильо Джейсон  Уильямс Неко   77' (Морено Алекс (   77' Андерсон Эллиот   71' (Домингес Николас (   71' Йейтс Райан  Силва Жота   78' (Эланга Энтони (   78' Гиббс-Уайт Морган   43'   78' (Родригес Фелипе II (   78' Хадсон-Одои Каллум   88' (Соса Рамон (   88' Вуд Крис
Запасные: Тоффоло Харри  Авонийи Тайво  Уорд-Праус Джеймс  Мигель Карлос
Мурич Ариянет  Туанзебе Аксел   5'   79' (Кларк Гарри (   79' О'Ши Дара   30'  Берджесс Кэмерон  Дэвис Лейф  Морси Сэм  Каюсте Йенс   51'   74' (Тейлор Джек (   74' Хатчинсон Омари   79' (Бродхед Нейтан (   79' Чаплин Конор   74' (Бёрнс Уэс (   74' Шмодикс Сэмми   64' (Кларк Джек (   64' Делап Лиам
Запасные: Уолтон Кристиан  Таунсед Конор  Луонго Массимо  Аль-Хамади Али
 30 ноября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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Протокол игры 
Вулверхэмптон2:4Борнмут
  3' Клюйверт Джастин (0:1)
(1:1) Ларсен Йорген 5'  
  8' Керкез Милош (1:2)
  18' Клюйверт Джастин (1:3)
(2:3) Ларсен Йорген 69'  
  74' Клюйверт Джастин (2:4)
Са Жозе   73'  Семеду Нелсон   2'  Лемина Марио   76'  Гомеш Тоти   64' (Гуэдеш Гонсалу (   64' Аит-Нури Раян  Андре   82' (Хи-Чан Хван (   82' Гомес Жоао  Беллегард Жан-Рикнер   64' (Боргес Карлос (   64' Кунья Матеус  Гомес Родриго II   46' (Доусон Крэйг (   46'   53' Ларсен Йорген   90'
Запасные: Буэно Сантьяго  Доэрти Мэтт  Дойл Томми  Сарабия Пабло  Джонстон Сэм
Аррисабалага Кепа  Смит Адам  Забарный Илья   45'  Сенеси Маркос   82' (Хёйсен Дин (   82' Керкез Милош  Адамс Тайлер  Кристи Райан  Брукс Дэвид   64' (Уттара Данго (   64' Клюйверт Джастин   77' (Унал Энес (   77' Тавернер Маркус  Эванилсон   77' (Биллинг Филип (   77')
Запасные: Ben Winterburn  Траверс Марк  Хилл Джеймс  Кинси-Уэллингс Максвелл  Ааронс Макс
 30 ноября. Стадион "Молинью".
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