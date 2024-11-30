«Ноттингем Форест», «Брентфорд» и «Борнмут» победили в своих матчах

Чуть сдавший «Ноттингем Форест» вновь вернулся в борьбу за еврокубки после победы над «Ипсвичем» (1:0) в матче 13-го тура Премьер-лиги Англии. Ключевым моментом стал пенальти, который на 50-й минуте реализовал Крис Вуд.

«Брентфорд» пропустил первым от «Лестера», но ответил четырьмя голами - 4:1. Хет-трик в активе Кевина Шаде.

«Борнмут» был сильнее «Вулверхэмптона» (4:2), здесь три мяча забил Джастин Клюйверт (все с пенальти).