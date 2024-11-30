«Ньюкасл» едва не обыграл «Кристал Пэлас» без ударов по воротам

В 13-м туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» принимал «Ньюкасл» и едва не проиграл со счётом 0:1. Всё решил автогол Марка Гехи на 53-й минуте поединка, при этом у гостей не было ни одного удара в сторону ворот противника. Только на 90-й минуте удалось частично исправить ситуацию, Гехи ассистировал Даниэлю Муньосу - 1:1.

«Ньюкасл» идет 10-м, соперник - 17-м.