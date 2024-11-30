«Ньюкасл» едва не обыграл «Кристал Пэлас» без ударов по воротам

В 13-м туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» принимал «Ньюкасл» и едва не проиграл со счётом 0:1. Всё решил автогол Марка Гехи на 53-й минуте поединка, при этом у гостей не было ни одного удара в сторону ворот противника. Только на 90-й минуте удалось частично исправить ситуацию, Гехи ассистировал Даниэлю Муньосу - 1:1.
«Ньюкасл» идет 10-м, соперник - 17-м.
Протокол игры
|53'Гехи Марк (0:1)
|(1:1) Муньос Даниэль90'
Хендерсон Дин•Чалоба Трево84' (Шлупп Джеффри (84') •Лакруа Максанс•Гехи Марк• 88'Муньос Даниэль•Митчелл Тайрик• 87'Хьюз Уилл77' (Нкетиа Эдди (77') •Лерма Хефферсон• 59'Сарр Исмаила•Эзе Эберечи65' (Девенни Джастин (65') •Матета Жан-Филипп
Поуп Ник•Ливраменто Валентино•Шёр Фабиан•Бёрн Дэн•Холл Льюис•Гимараэс Бруно•Тонали Сандро•Уиллок Джо 64'75' (Уилсон Каллум (75') • 89'Гордон Энтони 53'75' (Лонгстафф Шон (75') •Исак Александр22' (Барнс Харви (22') •Жоэлинтон
30 ноября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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