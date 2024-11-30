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«Ньюкасл» едва не обыграл «Кристал Пэлас» без ударов по воротам

30 Ноября 2024 • 20:00 Комментировать
Кристал Пэлас
1:1
Ньюкасл
окончен

В 13-м туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» принимал «Ньюкасл» и едва не проиграл со счётом 0:1. Всё решил автогол Марка Гехи на 53-й минуте поединка, при этом у гостей не было ни одного удара в сторону ворот противника. Только на 90-й минуте удалось частично исправить ситуацию, Гехи ассистировал Даниэлю Муньосу - 1:1.

«Ньюкасл» идет 10-м, соперник - 17-м.

Протокол игры  
Кристал Пэлас1:1Ньюкасл
  53'Гехи Марк (0:1)
(1:1) Муньос Даниэль90'  
Хендерсон ДинЧалоба Трево 84' (Шлупп Джеффри ( 84') Лакруа МаксансГехи Марк  88'Муньос ДаниэльМитчелл Тайрик  87'Хьюз Уилл 77' (Нкетиа Эдди ( 77') Лерма Хефферсон  59'Сарр ИсмаилаЭзе Эберечи 65' (Девенни Джастин ( 65') Матета Жан-Филипп
Запасные: Кпорха КалебДукуре ШейкТёрнер МэттУорд ДжоэлКлайн НатаниэльРичардс Крис
Поуп НикЛивраменто ВалентиноШёр ФабианБёрн ДэнХолл ЛьюисГимараэс БруноТонали СандроУиллок Джо  64' 75' (Уилсон Каллум ( 75'  89') Гордон Энтони  53' 75' (Лонгстафф Шон ( 75') Исак Александр 22' (Барнс Харви ( 22') Жоэлинтон
Запасные: Мёрфи ДжейкобДубравка МартинОсула ВильямАльмирон МигельТриппьер КиранКелли Ллойд
30 ноября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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