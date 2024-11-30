Впервые в истории АПЛ забит хет-трик с пенальти

В субботу вечером в Английской премьер-лиге проходит матч между «Вулверхэмптоном» и «Борнмутом». Атакующий полузащитник «вишен» Джастин Клюйверт оформил хет-трик в этом поединке. При этом все три гола 25-летний Клюйверт забил с пенальти.

Это первый случай в истории АПЛ, когда футболист в одном матче забил с пенальти трижды. На этот факт обращает внимание пресс-служба лиги.

Стоит отметить, что Английская премьер-лига была создана в 1992 году.

Джастин Клюйверт – сын легендарного нидерландского футболиста Патрика Клюйверта. За «Борнмут» Клюйверт-младший играет с лета 2023 года.