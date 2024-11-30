Уэлбек – о возможном возвращении в «Манчестер Юнайтед»: «Это домыслы»

Нападающий «Брайтона» Данни Уэлбек высказался о слухах про возможное возвращение в «Манчестер Юнайтед».

«Это всё домыслы. Конечно, меня всегда будут связывать с этим клубом, учитывая, что я родился в Манчестере. Постоянно кто-то и что-то говорит, но я просто сосредоточен на выступлениях за «Брайтон».

Возвращение в сборную Англии? Я провёл отличное время в форме своей сборной, но сейчас все мысли о своём клубе, а всё остальное придёт», – цитирует Уэлбека talkSPORT.

34-летний англичанин сыграл 13 матчей за «Брайтон» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.