«Арсенал» назвал состав на дерби Лондона

В субботу вечером «Арсенал» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Вест Хэма». Рулевой «канониров» Микель Артета принял решение включить в стартовый состав на лондонское дерби таких футболистов:

Райя, Тимбер, Салиба, Габриэль, Калафьори, Жоржиньо, Райс, Эдегор, Сака, Троссар, Хаверц.

Матч АПЛ между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult – там пройдёт подробная текстовая трансляция.

«Арсенал» сейчас располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.