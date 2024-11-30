«Арсенал» назвал состав на дерби Лондона

В субботу вечером «Арсенал» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Вест Хэма». Рулевой «канониров» Микель Артета принял решение включить в стартовый состав на лондонское дерби таких футболистов:
Райя, Тимбер, Салиба, Габриэль, Калафьори, Жоржиньо, Райс, Эдегор, Сака, Троссар, Хаверц.
Матч АПЛ между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult – там пройдёт подробная текстовая трансляция.
«Арсенал» сейчас располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.
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