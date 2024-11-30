Бывший игрок сборной Нидерландов Марсиано Винк специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил свежее назначение Руда ван Нистелроя на пост главного тренера «Лестера» из Английской премьер-лиги.

«Я очень рад, что ван Нистелрой получил работу в «Лестере». Он хорошо проявил себя в «Манчестер Юнайтед» в сложный момент. Показал, что умеет управлять командой. Я думаю, у него получится в «Лестере». Руд способный тренер с большим будущим», - сказал нам Винк.

Напомним, что «лисы» на данный момент располагаются лишь на 16-м месте в Премьер-лиге с 10 очками по итогу 12 прошедших матчей.