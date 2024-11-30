Эриксен покинет «Манчестер Юнайтед» летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует продлевать контракт с датчанином. Таким образом, Эриксен с большой долей вероятности покинет клуба на правах свободного агента. Отмечается, что «манкунианцы» продолжают активно искать футболистов в центр полузащиты.

32-летний Эриксен принял участие в 14 матчах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Подопечные Рубена Аморима занимают 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.