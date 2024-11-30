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Эриксен покинет «Манчестер Юнайтед» летом

30 Ноября 2024 • 18:51 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1 1.55 X 4.30 2 5.90
Через 21 ч. 18 мин.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует продлевать контракт с датчанином. Таким образом, Эриксен с большой долей вероятности покинет клуба на правах свободного агента. Отмечается, что «манкунианцы» продолжают активно искать футболистов в центр полузащиты.

32-летний Эриксен принял участие в 14 матчах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Подопечные Рубена Аморима занимают 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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ARTUR
30 Ноября 2024 в 18:57
Ему бы по хорошему вообще завять стоило бы .
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