Лэмпард: «В «Челси» меня взяли как няньку»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард вспомнил о своём втором периоде на тренерском мостике лондонской команды. Лэмпард во второй раз принял «пенсионеров» в начале апреля 2023 года после отставки Грэма Поттера. Под руководством Фрэнка лондонцы завершали тот сезон.

«Когда я вернулся в «Челси», я получил работу, которая был чем-то вроде няньки. В том плане, что мне нужно было присмотреть за командой в течение семи недель. Это была не тренерская работа, а как работа по присмотру за детьми. Но я многому научился – понял, что если не создать правильную обстановку, то добиться успеха будет очень сложно», - цитирует Лэмпарда портал Goal.

Напомним, что недавно Фрэнк Лэмпард стал тренером «Ковентри Сити».