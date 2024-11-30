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Лэмпард: «В «Челси» меня взяли как няньку»

30 Ноября 2024 • 18:41 Комментировать

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард вспомнил о своём втором периоде на тренерском мостике лондонской команды. Лэмпард во второй раз принял «пенсионеров» в начале апреля 2023 года после отставки Грэма Поттера. Под руководством Фрэнка лондонцы завершали тот сезон.

«Когда я вернулся в «Челси», я получил работу, которая был чем-то вроде няньки. В том плане, что мне нужно было присмотреть за командой в течение семи недель. Это была не тренерская работа, а как работа по присмотру за детьми. Но я многому научился – понял, что если не создать правильную обстановку, то добиться успеха будет очень сложно», - цитирует Лэмпарда портал Goal.

Напомним, что недавно Фрэнк Лэмпард стал тренером «Ковентри Сити». 

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