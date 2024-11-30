«Вулверхэмптон» и «Борнмут» забили четыре гола за 18 минут

Удивительно развивается начало матча между «Вулверхэмптоном» и «Борнмутом» в рамках 13 тура Английской премьер-лиги. «Волки» и «вишни» оформили аж четыре гола за первые 18 минут матча.

Открыл счёт на третьей минуте с пенальти Джастин Клюйверт. Однако спустя пять минут игрок «волков» Йорген Ларсен сравнял положение. Но на восьмой минуте Милош Керкез забил второй гол «Борнмута» в этом матче, а на 18-й минуте Клюйверт с 11-метровго удара оформил дубль.

«Вулверхэмптон» к началу этой встрече идёт на 18-м месте с девятью баллами, это зона вылета. «Борнмут», уже огорчивший в этом сезоне «Арсенал» и «Манчестер Сити», разместился перед игрой на 14-м месте с 15 баллами.

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