Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал, как ему помог Гвардиола

В воскресенье «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют в рамках Премьер-лиги. В преддверии игры рулевой мерсисайдской команды Арне Слот дал комментарий о своём оппоненте – о Хосепе Гвардиоле.

«Мне нравится смотреть, как играют команды Гвардиолы. Когда я сам играл, то чувствовал, что некоторые мячи, которые отдавали мои партнёры, были удачными, а другие – неудачными. Когда я начал следить за «Барселоной» Гвардиолы, я увидел, что удачными мячами были только те, которые играла «Барселона». Это определённо помогло мне создать собственное представление о футболе и о моём стиле игры», - цитирует Слота The Independent.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» стартует 1 декабря в 19:00 по московскому времени.

Тренер «Ливерпуля» Слот ответил на слова Беллингема