За Доннаруммой следят четыре суперклуба – известны все названия

Страж ворот «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма в обозримом будущем может сменить клубную прописку. В материале на страницах издания La Gazzetta dello Sport говорится об интересе к звёздному итальянцу со стороны ряда европейских топ-клубов.

По данным источника, за ситуацией 25-летнего Доннаруммы следят «Интер», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Стоит сказать, что в «ПСЖ» конкурентом Джанлуиджи Доннаруммы является россиянин Матвей Сафонов. На днях именно Сафонов провёл на поле все 90 минут в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Мюнхенцы выиграли 1:0.

Доннарумма помог Сафонову в «ПСЖ»