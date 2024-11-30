Интересы «Реала» и «Манчестер Сити» на трансферном рынке могут пересечься. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Estadio Deportivo, «сливочные» и «горожане» могут побороться за трансфер полузащитника Габри Вейга.

Вейга выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Ахли», хотя ему только 22 года. Воспитаннику «Сельты» пророчили большое будущее в Европе, но летом 2023-го он принял решение отправиться в саудовскую лигу, где на тот момент уже играл Криштиану Роналду.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Габри Вейга в 25 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.