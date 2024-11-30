Будущее форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха по-прежнему является обсуждаемым. Это и не удивительно, ведь действующий контракт египтянина истекает в конце сезона. Сам Салах недавно подлил масла огонь, заявив, что скорее покинет клуб летом, ведь он до сих пор не получил от «красных» предложения.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, в гонку за Салахом включился «Интер». Миланский клуб готов расстаться с Марко Арнаутовичем, Мехди Тареми и Хоакином Корреа, чтобы высвободить место для Салаха в зарплатной ведомости.

Отметим, что в июне Мохамед Салах отметит свой 33-й день рождения. Ранее в прессе писали о том, что египтянин требует от «Ливерпуля» контракт на три года, но клуб, учитывая возраст игрока, настраивает на менее длительном договоре.