Гвардиола назвал условие, при котором его уволят из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу своих разговоров с владельцем клуба Халдуном аль-Мубараком. Гвардиола дал понять, что его уволят из клуба, если он не сможет улучшить результаты.

«Он знает, что мы здесь не потому, что мы добрые, и что мы не относимся к этим результатам легкомысленно. Он знает, что мы найдём решение. Если этого не произойдёт, то клубу придётся принять то решение, которое он должен принять», - цитирует Гвардиолу The Times.

Как известно, в шести последних матчах во всех соревнованиях «Манчестер Сити» добился одной ничьей при пяти поражениях.