Аморим высказался о возможном провале в «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о том, как на него повлияет работа в таком большом клубе. По словам португальца, в случае провала он сможет оправиться.

«Со мной всё будет в порядке. Несмотря ни на что, на данном этапе моей жизни со мной всё будет в порядке, поэтому я расслаблен. Все говорят мне: «Это тебя изменит». Это меня не изменит. Если что-то случится, я буду расстроен некоторое время, но я знаю, что восстановлюсь. В то же время я верю, что мы добьёмся успеха.

Я готов. Мне было трудно оставить своих игроков в «Спортинге», но когда появилась такая возможность, я почувствовал, что должен это сделать. Может быть, это судьба», - сказал Аморим BBC.