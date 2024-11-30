Аморим: «Верю, что я подходящий человек для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о своей новой работе.

«Я верю, что я подходящий человек [для «Манчестер Юнайтед»]. Люди всегда верят, что следующий парень – подходящий парень. У нас всегда есть это чувство. Чтобы поддерживать это чувство, мы должны играть лучше, побеждать и быть честными перед болельщиками. Если мы честны и прямолинейны с болельщиками, вы создаёте лучшую связь, даже если иногда говорите не самые популярные вещи», - сказал Аморим BBC.

Под руководством Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» успел сыграть вничью с «Ипсвичем» (1:1) и обыграть «Будё-Глимт» (3:2).