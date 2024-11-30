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Аморим: «Верю, что я подходящий человек для «Манчестер Юнайтед»

30 Ноября 2024 • 14:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1 1.55 X 4.30 2 5.90
01.12 16:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о своей новой работе.

«Я верю, что я подходящий человек [для «Манчестер Юнайтед»]. Люди всегда верят, что следующий парень – подходящий парень. У нас всегда есть это чувство. Чтобы поддерживать это чувство, мы должны играть лучше, побеждать и быть честными перед болельщиками. Если мы честны и прямолинейны с болельщиками, вы создаёте лучшую связь, даже если иногда говорите не самые популярные вещи», - сказал Аморим BBC.

Под руководством Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» успел сыграть вничью с «Ипсвичем» (1:1) и обыграть «Будё-Глимт» (3:2).

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Евро-Футбол.Ру,
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