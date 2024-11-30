Мареска: «Челси» не борется за чемпионство»

Наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

«Челси» не участвует в гонке за титулом. Я уже говорил об этом. «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал» опережают нас», - приводятся слова специалиста в аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

После 12 поединков Английской премьер-лиги «Челси» с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Марески отстают от лидирующего «Ливерпуля» на девять очков. В ближайшем матче лондонцы на домашнем стадионе примут бирмингемскую «Астон Виллу».