В обозримом будущем «Реал» и «Ливерпуль» могут совершить громкий обмен футболистами. Речь идёт о двух полузащитниках. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Defensa Central, английский клуб готов предложить Райана Гравенберха и ещё 30 миллионов евро сверху в обмен на Орельена Тчуамени.

Ранее слухи уже связывали Тчуамени с переездом в чемпионат Англии. 24-летний француз оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 100 миллионов евро. Что касается 22-летнего Гравенберха, то его ценник измеряется 40 миллионами евро.

Напомним, что на неделе «Ливерпуль» обыграл «Реал» со счётом 2:0 в Лиге чемпионов.