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В «Челси» приняли решение по Мудрику

30 Ноября 2024 • 13:39 Комментировать (1)

Украинский полузащитник Михаил Мудрик может покинуть лондонский «Челси» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается в аккаунте deadlinedaylive.

Согласно сведениям журналистов, боссы английского топ-клуба намерены рассмотреть продажу футболиста. При этом сам Мудрик не горит желанием покинуть «пенсионеров» в январе.

23-летний полузащитник пополнил ряды «Челси» в январе 2023 года. Срок действующего контракта Михаила с лондонцами истекает в конце июня 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинца в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Мудрик сыграл семь матчей без голевых действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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Комментарии (1) Все комментарии
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andi
30 Ноября 2024 в 14:02
Гоните его в шею.
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