В «Челси» приняли решение по Мудрику

Украинский полузащитник Михаил Мудрик может покинуть лондонский «Челси» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается в аккаунте deadlinedaylive.

Согласно сведениям журналистов, боссы английского топ-клуба намерены рассмотреть продажу футболиста. При этом сам Мудрик не горит желанием покинуть «пенсионеров» в январе.

23-летний полузащитник пополнил ряды «Челси» в январе 2023 года. Срок действующего контракта Михаила с лондонцами истекает в конце июня 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинца в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Мудрик сыграл семь матчей без голевых действий.