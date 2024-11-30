Аморим не просил «Манчестер Юнайтед» о трансферах

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сосредоточен на работе с нынешними футболистами команды. Португальский специалист не обращался к руководителям «красных дьяволов» с просьбой о зимних трансферах. Об этом стало известно Sky Sports.

Под руководством Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» провёл уже два матча. В них команда сыграла вничью с «Ипсвичем» (1:1) в Премьер-лиге и обыграла «Будё-Глимт» (3:2) в Лиге Европы. Следующий матч «красные дьяволы» проведут в воскресенье, 1 декабря, - против «Эвертона» в чемпионате Англии на своём поле.

Сейчас «МЮ» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.