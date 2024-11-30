Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на пять поражений «Манчестер Сити»

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на провальную серию «Манчестер Сити». В последних шести играх «горожане» потерпели пять поражений и один раз сыграли вничью.

«Я всегда сосредоточен только на своей команде. «Манчестер Сити»? У них сейчас свои проблемы, не собираюсь обсуждать их, это будет неправильно. Хочу пожелать Гвардиоле всего хорошего. Надеюсь, следующий матч они проведут успешно», - передает слова немецкого наставника газета Marca.

В рамках 13-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде встретится с «Ливерпулем». Встреча пройдет 1 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.