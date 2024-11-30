Легенда «Ливерпуля»: «Я сильно ошибся в «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о своем прогнозе на выступление «Манчестер Юнайтед» перед стартом сезона-2024/2025.
«Перед началом сезона я говорил, что «МЮ» финиширует на пятом месте. Сейчас я понимаю, что сильно ошибся и переоценил команду. Я не вижу их в шестерке лучших по итогам сезона», - передает слова Каррагера Sky Sports.
Напомним, что недавно «красные дьяволы» сменили главного тренера. Команду возглавил португальский специалист Рубен Аморим.
После 12 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 16 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице.
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