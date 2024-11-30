Гвардиола выбрал двух игроков на замену Родри в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» надолго лишился опорного полузащитника Родри Эрнандеса, получившего травму крестообразных связок колена. В связи с этим «горожане» начали подыскивать замену обладателю «Золотого мяча».

Как информирует The Telegraph, в сфере интересов чемпиона Англии находятся два футболиста. Речь идет о полузащитнике «Реал Сосьедада» Мартине Субименди и представителе «Аталанты» Эдерсоне Силве. Этих игроков лично выбирал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

После 12 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 23 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на восемь очков.