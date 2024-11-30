Что ожидать от Аморима в «Манчестер Юнайтед»: 7 игроков, от которых наставник намерен избавиться

Говорят, новая метла метет по-новому. Ситуация с назначением Рубена Аморима в стан «красных дьяволов» отлично иллюстрирует эту поговорку. Даже после первой проведённой тренировки португальца стало ясно, что в команде он будет затевать перестройку.

Летом новоиспеченный наставник «Манчестер Юнайтед» планирует расстаться со следующими футболистами: Каземиро, Харри Магуайром, Джонни Эвансом, Виктором Линделёфом, Антони, Кристианом Эриксеном и Тиреллом Маласией. Скажем сразу – это очень смелый шаг. Однако чтобы совершить перестройку в футболе, иногда нужно отказаться от чего-то значимого.

Сообщается, что у Аморима трансферный бюджет будет меньше, чем у его предшественника. Возможно, в этом есть свой резон. Всё-таки привилегии в трансферном плане нужно заслужить результатом. Они были у Тен Хага, однако это привело к полному пшику. Поэтому позицию боссов «красных дьяволов» можно понять: право на трансферное творчество нужно заслужить результатом.

Если мы узнали, кто Рубену не нужен, то мы должны знать, кто ему, наоборот, нужен. Исходя из его недавнего заявления, можно сделать выводы, что Аморим нуждается в футболистах, которые выдерживают интенсивный футбол. Португалец со «Спортингом» играл по схеме 3-4-3. В его команде обязательно должны быть крайние полузащитники, которые бы опускались в защиту. Естественно, что при таком футболе на игроков падает большая нагрузка.

За основу мы принимаем слова Аморима об интенсивном футболе, поэтому, исходя из этой вводной, будем рассуждать, кто нужен португальскому тренеру. Ходят слухи, что португалец хочет подписать Родриго из «Реала». Данный слух может быть и не слухом, так как известно, что плюсом бразильца является его выносливость.

Безусловно, Аморим прагматик. И он будет использовать то, что чаще всего работало. Наверняка не претерпит изменений тактическая схема 3-4-3. Рассмотрим тех игроков «красных дьяволов», которые смогут под неё адаптироваться. Не будет проблем у Мануэля Угарте, хотя бы потому, что он играл ранее при Амориме и хорошо знаком с его требованиями. Должен подойти новоиспечённому главному тренеру и Нуссаир Мазрауи. У этого футболиста большой опыт игры в больших матчах, он хорош в роли флангового защитника, будучи очень техничным игроком. Также верится в хороший симбиоз между наставником и Бруну Фернандешем. Во-первых, у них есть пусть и небольшой, но опыт совместной работы. Для Бруну читается роль свободного художника. Думаем, что более творческого футболиста, чем Фернандеш, найти сложно.

Возможно, Аморим должен раскрыть Расмуса Хёйлунна. Есть все предпосылки, что он вырастет в сильного форварда. У него отличные физические данные – рост 194 см и умение переносить большие нагрузки. Не забываем, что Хёйлунн обладает хорошей координацией и взрывной скоростью. Чем-то он напоминает Эрлинга Холанна. При Амориме датчанин, вполне вероятно, выйдет на уровень норвежца.

Сложно сказать, каким станет новый «МЮ», однако ясно одно: за этой командой будет очень интересно наблюдать.

Антон Карасевич