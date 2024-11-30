«Реал» сообщил важную новость «Ливерпулю»

Фланговый защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд является приоритетной трансферной целью мадридского «Реала». Об этом рапортуют журналисты Talksport.

По данным источника, «королевский» клуб уже уведомил мерсисайдцев о своем намерении заполучить игрока. «Реал» мог не сообщать об этом, ведь у защитника истекающий контракт, и он может свободно вести переговоры с другими клубами, начиная с января. Однако «сливочные» решили выразить уважение английскому гранду.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провел 15 поединков за «Ливерпуль», отметившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.