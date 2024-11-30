«Ливерпуль» нашёл замену Тренту, которого может подписать «Реал»

Фланговый защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг может перебраться из Германии на туманный Альбион. Об этом информирует посредством социальных сетей инсайдер Кристиан Фальк.

Согласно данным журналиста, в подписании нидерландца заинтересован «Ливерпуль». Руководство мерсисайдского клуба рассматривает Фримпонга в качестве замены Тренту Александру-Арнольду, который может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Жереми является игроком леверкузенского коллектива с зимы 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провел 18 поединков за «фармацевтов», в которых отметился одним забитым мячом и семью голевыми передачами.