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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Нистелрой возглавил бывшего чемпиона АПЛ официально

30 Ноября 2024 • 09:38 Комментировать

Нидерландский специалист Руд ван Нистелрой, ранее работавший в ПСВ и «Манчестер Юнайтед», трудоустроился в клубе Английской премьер-лиги.

48-летний наставник занял пост главного тренера «Лестера». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2027 года, об этом сообщается на официальном сайте «лис».

Напомним, что около недели назад «Лестер» отправил в отставку Стива Купера. После 12 туров Премьер-лиги «лисы» набрали десять баллов и располагаются на 16-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче чемпионата Англии подопечные ван Нистелроя встретятся с «Брентфордом» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Руд Ван Нистелрой
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