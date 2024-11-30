Нидерландский специалист Руд ван Нистелрой, ранее работавший в ПСВ и «Манчестер Юнайтед», трудоустроился в клубе Английской премьер-лиги.

48-летний наставник занял пост главного тренера «Лестера». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2027 года, об этом сообщается на официальном сайте «лис».

Напомним, что около недели назад «Лестер» отправил в отставку Стива Купера. После 12 туров Премьер-лиги «лисы» набрали десять баллов и располагаются на 16-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче чемпионата Англии подопечные ван Нистелроя встретятся с «Брентфордом» на выезде.