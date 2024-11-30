«Брайтон» не смог обыграть главного аутсайдера

13-й тур Премьер-лиги Англии открыли претендующий на второе место «Брайтон» и главный аутсайдер, «Саутгемптон». «Чайки» здорово провели первую треть поединка, но затем сбавили обороты.

Жоржиньо Рюттер начал пристрелку на 16-й минуте - штанга. Данни Уэлбек отметился эффектным ударом головой, а мяч полетел рядом с каркасом. И все же с подачи Тарика Лэмпти головой забил Каору Митома.

На 59-й минуте Адам Армстронг попал в защитника, а Флинн Даунс был первым на добивании - 1:1. Камерон Арчер вскоре вовсе шокировал местную публику, забив второй гол, но затяжная проверка показала - был офсайд, гола нет.

В итоге 1:1, хозяева делят второе место, соперник - последний.