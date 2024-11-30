«Брайтон» не смог обыграть главного аутсайдера

13-й тур Премьер-лиги Англии открыли претендующий на второе место «Брайтон» и главный аутсайдер, «Саутгемптон». «Чайки» здорово провели первую треть поединка, но затем сбавили обороты.
Жоржиньо Рюттер начал пристрелку на 16-й минуте - штанга. Данни Уэлбек отметился эффектным ударом головой, а мяч полетел рядом с каркасом. И все же с подачи Тарика Лэмпти головой забил Каору Митома.
На 59-й минуте Адам Армстронг попал в защитника, а Флинн Даунс был первым на добивании - 1:1. Камерон Арчер вскоре вовсе шокировал местную публику, забив второй гол, но затяжная проверка показала - был офсайд, гола нет.
В итоге 1:1, хозяева делят второе место, соперник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Митома Каору29'
|59'Даунс Флинн (1:1)
Вербрюгген Барт•Лемпти Тарик72' (Адингра Симон (72') •Ван Хекке Ян-Поль•Роша Игор II•Эступиньян Первис•О'Райли Мэттью 16'72' (Виффер Матс (72') • 90'Аяри Ясин•Рюттер Жоржиньо88' (Минте Янкуба (88') •Педро Жоао72' (Данк Льюис (72') •Митома Каору•Уэлбек Данни79' (Фергюсон Эван (79')
Ламли Джо•Харвуд-Беллис Тэйлор• 55'Стивенс Джек•Уокер-Питерс Кайл• 31'Сугавара Юкинари66' (Фрейзер Райан (66') •Мэннинг Райан•Диблинг Тайлер•Даунс Флинн 12'66' (Арибо Джо (66') •Фернандеш Матеуш•Арчер Камерон88' (Сулемана Камалдин (88') •Армстронг Адам90' (Бреретон Бен (90')
29 ноября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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