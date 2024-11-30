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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» не смог обыграть главного аутсайдера

30 Ноября 2024 • 01:05 Комментировать
Брайтон
1:1
Саутгемптон

13-й тур Премьер-лиги Англии открыли претендующий на второе место «Брайтон» и главный аутсайдер, «Саутгемптон». «Чайки» здорово провели первую треть поединка, но затем сбавили обороты.

Жоржиньо Рюттер начал пристрелку на 16-й минуте - штанга. Данни Уэлбек отметился эффектным ударом головой, а мяч полетел рядом с каркасом. И все же с подачи Тарика Лэмпти головой забил Каору Митома.

На 59-й минуте Адам Армстронг попал в защитника, а Флинн Даунс был первым на добивании - 1:1. Камерон Арчер вскоре вовсе шокировал местную публику, забив второй гол, но затяжная проверка показала - был офсайд, гола нет.

В итоге 1:1, хозяева делят второе место, соперник - последний.

Протокол игры  
Брайтон1:1Саутгемптон
(1:0) Митома Каору29'  
  59'Даунс Флинн (1:1)
Вербрюгген БартЛемпти Тарик 72' (Адингра Симон ( 72') Ван Хекке Ян-ПольРоша Игор IIЭступиньян ПервисО'Райли Мэттью  16' 72' (Виффер Матс ( 72'  90') Аяри ЯсинРюттер Жоржиньо 88' (Минте Янкуба ( 88') Педро Жоао 72' (Данк Льюис ( 72') Митома КаоруУэлбек Данни 79' (Фергюсон Эван ( 79')
Запасные: Стил ДжейсонРуаири МакконвилльJacob SlaterЭнсисо Хулио
Ламли ДжоХарвуд-Беллис Тэйлор  55'Стивенс ДжекУокер-Питерс Кайл  31'Сугавара Юкинари 66' (Фрейзер Райан ( 66') Мэннинг РайанДиблинг ТайлерДаунс Флинн  12' 66' (Арибо Джо ( 66') Фернандеш МатеушАрчер Камерон 88' (Сулемана Камалдин ( 88') Армстронг Адам 90' (Бреретон Бен ( 90')
Запасные: Амо-Амеяу СамуэльМаккарти АлексЭдвардс РонниБри ДжеймсВуд-Гордон Натан
29 ноября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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