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Аморим прокомментировал непопадание Далота в состав «Манчестер Юнайтед»

29 Ноября 2024 • 19:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1 1.52 X 4.30 2 6.10
01.12 16:30

В четверг «Манчестер Юнайтед» обыграл «Будё-Глимт» в Лиге Европы со счётом 3:2. Защитник Диогу Далот впервые в сезоне не попал в стартовый состав «красных дьяволов». Комментарий на этот счёт дал рулевой команды Рубен Аморим.

«Далот очень силён. Иногда нам придётся делать ротацию, потому что, хотя он всегда выглядит свежим, он не машина. Он хороший игрок. Ему лучше играть справа, и мы будем использовать его там чаще, хотя он способен играть на обоих флангах. Он может помогать команде, и он очень важен для нас. Он живёт игрой», - сказал Аморим журналистам.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Диогу Далот ещё теги

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