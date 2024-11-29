На стадионе «Манчестер Юнайтед» нашли крысу во время матча

В четверг «Манчестер Юнайтед» проводил домашний матч Лиги Европы против «Будё-Глимт». Команда Рубена Аморима добилась волевой победы со счётом 3:2.

Один из фанатов «красных дьяволов» опубликовал в социальных сетях не самую приятную фотографию – под сидением он обнаружил мёртвую крысу.

«Манчестер Юнайтед» за 66 фунтов пускает на стадион всех, включая, по-видимому, мёртвых животных», - иронично написал фанат.

Портал Goal узнал, что «Манчестер Юнайтед» имеет контракт с компанией, которая борется с вредителями на объектах клуба. Но стадион «Олд Траффорд» находится между железнодорожной линией и каналом, что привлекает грызунов. К тому же стало холоднее, и крысы пытаются найти места потеплее.