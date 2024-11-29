Бабель оценил слова Гвардиолы о возможном выходе из гонки за титул АПЛ

Недавно Хосеп Гвардиола заявил, что при поражении от «Ливерпуля» «Манчестер Сити» выйдет из чемпионской гонки. Экс-игрок «красных» Райан Бабель уверен, что Гвардиола лукавит.

«Это просто стратегическая игра Гвардиолы. Он знает, что должен оказывать давление на «Ливерпуль». Пеп не из тех, кто так легко сдаётся. Делая такие комментарии, Гвардиола знает, что ему перестанут задавать вопросы о титуле при поражении, и он сможет сосредоточься на работе. Это всего лишь одна игра – в ней ничего не решится», - сказал Бабель Instant Casino.

Стоит сказать, что на пятничной пресс-конференции Гвардиола был уже не таким категоричным. Рулевой «Манчестер Сити» подчёркивал, что впереди ещё много матчей.