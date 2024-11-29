Тренер «Ливерпуля» Слот ответил на слова Беллингема

На неделе «Ливерпуль» обыграл «Реал» в Лиге чемпионов со счётом 2:0. После игры хавбек «сливочных» Джуд Беллингем заявил, что «Ливерпуль» по игре является лучшей командой в Европе на данный момент. На слова англичанина отреагировал рулевой «красных» Арне Слот.

«Если Беллингем имеет в виду наши результаты в Лиге чемпионов, то мы идём на первом месте, и это правда, что за эти пять матчей мы были лучшей командой. Но я уже говорил это вчера вечером и повторю: Лучшей командой Европы по-прежнему является «Реал», поскольку они выиграли Лигу чемпионов в прошлом году. Тот, кто выиграет этот турнир в этом сезоне, сможет называть себя лучшим. Мы пока провели только пять игр», - сказал Слот журналистам.