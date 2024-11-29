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Артета дал комментарий о ситуации Парти

29 Ноября 2024 • 18:28 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
1 6.80 X 4.60 2 1.45
30.11 20:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался на тему будущего полузащитника Томаса Парти. Действующий контракт ганского футболиста с «канонирами» рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

«У нас будет время обсудить ситуацию. Парти демонстрирует стабильность на самом высоком уровне, поскольку его физическая готовность позволяет это делать. Я очень доволен Томасом», - сказал Артета журналистам.

Томас Парти играет за «Арсенал» с октября 2020 года после трансфера из «Атлетико». С тех пор хавбек провёл 133 официальных матча, в которых записал на свой счёт семь голов и четыре голевых паса на партнёров.

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Арсенал Лондон Микель Артета Томас Парти ещё теги

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