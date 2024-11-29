Артета дал комментарий о ситуации Парти

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался на тему будущего полузащитника Томаса Парти. Действующий контракт ганского футболиста с «канонирами» рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

«У нас будет время обсудить ситуацию. Парти демонстрирует стабильность на самом высоком уровне, поскольку его физическая готовность позволяет это делать. Я очень доволен Томасом», - сказал Артета журналистам.

Томас Парти играет за «Арсенал» с октября 2020 года после трансфера из «Атлетико». С тех пор хавбек провёл 133 официальных матча, в которых записал на свой счёт семь голов и четыре голевых паса на партнёров.