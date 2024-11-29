Симеоне-младший может перейти в клуб АПЛ

Нападающий Джованни Симеоне может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Как сообщает Football Transfers, лондонский «Вест Хэм» связался с «Наполи» по поводу возможного январского трансфера 29-летнего Симеоне.

Джованни Симеоне – сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. В сезоне 2024/2025 форвард провёл за «Наполи» 13 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джованни Симеоне в 10 миллионов евро. За плечами форварда шесть матчей за сборную Аргентины.