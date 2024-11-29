Раскрыта причина, по которой Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола недавно продлил контракт с «Манчестер Сити». Новое трудовое соглашение связывает испанского тренера с «горожанами» до середины 2026 года.

Как сообщает The Telegraph, свою роль в решении Гвардиолы сыграла плохая форма «Манчестер Сити». Хосеп всегда хотел оставить «горожан» своему преемнику в сильной позиции. Тренер понимает, что нынешней команде нужна перестройка, которая займёт несколько лет.

Отмечается, что перестройка начнётся уже в январе, когда Гвардиола хочет заполучить полузащитника на замену Родри. Среди целей – Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Эдерсон («Аталанта»).