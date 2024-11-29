«Быть страшным»: Забарный рассказал о ценном совете Луческу

Защитник Илья Забарный в последнее время показывает хороший футбол в составе «Борнмута», и слухи уже связывают украинца с более статусными клубами. Между тем, Забарный рассказал о ценном совете от тренера Мирчи Луческу в киевском «Динамо».

«Когда я начал играть, я был слишком любезным на поле. Это было нехорошо. Мой тренер Мирча Луческу сказал: «Тебе нужно быть сильным, тебе нужно быть страшным». Мне пришлось перестать быть слишком любезным», - сказал Забарный The Telegraph.

По словам Ильи Забарного, после тех слов Мирчи Луческу он стал действовать на поле более агрессивно и жёстко.