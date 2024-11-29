Салах не нужен «Ливерпулю»: где продолжит карьеру звезда АПЛ

В последнее время 32-летний вингер Мохамед Салах сделал несколько громких заявлений по поводу своего будущего в «Ливерпуле». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что может ждать игрока после окончания сезона.

Слова Салаха

Несколько дней назад египтянин признался, что «Ливерпуль» по сей день не предложил ему новый контракт, а срок старого истекает ближайшим летом. Кроме того, Салах отметил, что сейчас он ближе к уходу из клуба, чем к продлению соглашения.

«Скоро начнется декабрь, но я ещё не получил предложения о новом контракте. Пока больше шансов на то, что я уйду, чем останусь в «Ливерпуле». Сейчас ситуация не зависит от меня. Клуб определит будущее», — сказал Салах The Athletic.

Египтянин признался, что текущая ситуация с контрактом его расстраивает.

«Уже почти наступил декабрь, но я до сих пор не получал предложений остаться в «Ливерпуле». Разочарован ли я? Конечно да. Я люблю болельщиков, а они любят меня», — цитирует Салаха The Guardian.

Неизвестно, как заявления футболиста повлияют на его будущее, но поговаривают, что переговоры о контракте всё же ведутся.

Какие варианты есть у Салаха

Самый логичный и очевидный вариант — остаться в «Ливерпуле». По информации различных источников, мерсисайдцы всё же хотят сохранить Салаха, но сторону футболиста не устраивают предложенные условия. Игрок хочет получить контракт на три сезона, но в «Ливерпуле» опасаются идти на такой шаг, ведь летом египтянину стукнет уже 33 года, а он, к слову, входит в число самых высокооплачиваемых игроков Английской премьер-лиги. Если в ближайшее время «Ливерпуль» и Салах не придут к соглашению, то уже в январе нападающий сможет вести переговоры с любым клубом.

Сообщалось, что подписать Салаха желает «Барселона», но внутри клуба идут настоящие споры на тему целесообразности данного трансфера. Кто-то в руководстве считает, что команде необходима такая звезда, ведь сейчас состав «сине-гранатовых» не пестрит громкими именами. Однако есть и те, кто выступает против подписания игрока на позицию Ламина Ямаля, ведь между ними как-то придётся делить игровое время, а смена позиции может по-разному на них отразиться.

27 ноября стало известно, что на Салаха появился новый претендент — «Атлетико» Мадрид. Однако спешить доверять такой информации не стоит, ведь «матрасники» уже долгое время играют в два центральных нападающих, поэтому Салах не вписывается в игровую схему Диего Симеоне. При этом называть эту информацию бредовой тоже не стоит. В последнее время «Атлетико» вкладывает серьёзные деньги в укрепление состава, поэтому может предложить солидный оклад египтянину с учётом того, что за трансфер платить не придётся. К тому же нельзя исключать возможное изменение игровой схемы.

Ещё с лета 2023 года за Салахом гоняются клубы из Саудовской Аравии, а самым главным претендентом на него называется «Аль-Хиляль». Безусловно, по финансовой составляющей этот клуб выполнит все требования Салаха, да и по сроку соглашения тоже. Как кажется, с саудовским грандом договориться проще всего, да и договариваться особо не придётся – клуб даст столько, сколько попросит египтянин. Но нужно ли это самому Салаху?

Куда хочет сам Салах

Ещё в концовке прошлого сезона поговаривали, что Салах поручил своим агентам обсудить условия с саудовскими клубами, но что-то не срослось. То ли сам футболист захотел ещё годик попылить в Европе, то ли в Саудовской Аравии решили не вываливать летом космические деньги за трансфер, зная, что через год его можно будет забрать абсолютно бесплатно. Тем не менее Салах продолжает поглядывать на Ближний Восток, но при этом готов отсрочить свой отъезд, если «Ливерпуль» пойдёт на его условия, а именно новый контракт на три года. Безусловно, в машине Арне Слота египтянин является ключевым элементом, поэтому тренер хотел бы сохранить игрока, однако вряд ли от него здесь что-то зависит. На прямой вопрос о контракте Салаха тренер ответить не смог.

Если стороны не найдут компромисса в ближайшие недели, то почти наверняка нападающий отправится доигрывать в Саудовскую Аравию. Представить его переход в другой сильный европейский клуб тяжело, ведь мало кто согласится дать ему трёхлетний контракт и повторить его зарплату.

Дмитрий Миляев