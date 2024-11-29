Гвардиола: «Мне нужно себя проявить – когда я почувствую, что не позитивен, здесь будет новый тренер»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своей работе на фоне серии из шести матчей без побед (ничья, пять поражений).

«Думаю, я могу помочь футболистам. В долгой карьере игрока и тренера вы сталкиваетесь с такими результатами. Вы принимаете их и бросаете вызов. Не жалуетесь, не обвиняете кого-то и не уходите от ответственности.

Я знаю, что когда нет побед, появляются проблемы. Для больших клубов ненормально иметь такие результаты, как у нас в последнее время. Люди полагаются на меня. Когда я почувствую, что не позитивен для клуба, здесь появится новый тренер.

Я знаю, что нам нужно сделать. У нас нет прежней стабильности, но назовите мне хотя бы одну команду или спортсмена, кто был бы стабилен 10 лет? Такого нет ни в НБА, ни в теннисе, ни в гольфе. Сейчас мне нужно себя проявить. Мне нужно найти решение», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.