Гвардиола: «Мы вернёмся, я знаю это»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о перспективах команды на фоне последних результатов. «Горожане» в шести последних играх один раз сыграли вничью и пять раз проиграли.

«Это зависит от нас, что бы вы ни писали. Мы вторые в таблице. Я много раз говорил о том, что нам, возможно, придётся столкнуться с такой ситуацией. Мы вернёмся, я знаю это. Я не знаю, когда мы вернёмся, это правда.

Мы много лет подряд выигрывали Премьер-лигу. Это нормально, что теперь такое случилось. Важно подниматься снова и снова. Мы делали это в прошлом и, надеюсь, сможем сделать это снова», - сказал Гвардиола журналистам.