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Гвардиола: «Мы вернёмся, я знаю это»

29 Ноября 2024 • 16:03 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 2.07 X 3.70 2 3.35
01.12 19:00

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о перспективах команды на фоне последних результатов. «Горожане» в шести последних играх один раз сыграли вничью и пять раз проиграли.

«Это зависит от нас, что бы вы ни писали. Мы вторые в таблице. Я много раз говорил о том, что нам, возможно, придётся столкнуться с такой ситуацией. Мы вернёмся, я знаю это. Я не знаю, когда мы вернёмся, это правда.

Мы много лет подряд выигрывали Премьер-лигу. Это нормально, что теперь такое случилось. Важно подниматься снова и снова. Мы делали это в прошлом и, надеюсь, сможем сделать это снова», - сказал Гвардиола журналистам.   

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
29 Ноября 2024 в 16:14
пепка-физрук
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